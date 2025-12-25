Ричмонд
В Хабаровском крае с 1 января покажут новую экранизацию сказки «Буратино»

Продюсер Фёдор Бондарчук, сыгравший Карабаса-Барабаса, поблагодарил Министерство культуры и лично Ольгу Любимову за поддержку проекта.

Министр культуры России Ольга Любимова посетила премьеру фильма «Буратино» режиссёра Игоря Волошина в московском кинотеатре «Октябрь». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Продюсер Фёдор Бондарчук, сыгравший Карабаса-Барабаса, поблагодарил Министерство культуры и лично Ольгу Любимову за поддержку проекта.

«Есть такое старинное выражение: “Чтобы вырастить ребёнка, нужна целая деревня”. В нашем случае, когда рождался маленький деревянный мальчик, над его созданием работали сотни кинематографистов — не одна деревня, а целый город», — отметил он, выразив признательность также Фонду кино, мэру Москвы Сергею Собянину и всей съёмочной команде.

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст обратил внимание на удивительные совпадения: книга Алексея Толстого вышла в 1936 году, а ровно 50 лет назад на ЦТ показали знаменитую экранизацию Леонида Нечаева. Новая версия продолжает традицию и выходит в канун 2026 года.

На премьере присутствовали Юра Борисов, Сергей Гармаш, Леонид Ярмольник, Анна и Надежда Михалковы, Алексей Учитель, Жора Крыжовников и другие деятели кино. В главных ролях — 15-летняя Виталия Корниенко (Буратино) и Александр Яценко (папа Карло).

Фильм стартует в прокате по всей России, включая кинотеатры Хабаровского края, с 1 января 2026 года. Зрители смогут увидеть современную интерпретацию классической сказки на большом экране в новогодние праздники.

