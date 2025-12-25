Годовой доход новосибирского Академпарка превысил 64 млрд рублей

Мэр Кудрявцев отметил стратегическое значение площадки в условиях санкционного давления и подчеркнул заинтересованность города в долгосрочном сотрудничестве и развитии. В рамках перспективного плана к концу 2030 года планируется более чем в два раза увеличить производственные и лабораторные площади — со 120 до 300 тысяч квадратных метров.