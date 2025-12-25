Ричмонд
Годовой доход новосибирского Академпарка превысил 64 млрд рублей

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев встретился с руководством Академпарка, посвящённую перспективам развития его инфраструктуры. Об этом глава города сообщил в своём Telegram-канале.

Источник: Сиб.фм

Сейчас там работают 354 компании-резидента, создающие более 10 тысяч рабочих мест и демонстрирующие совокупную годовую выручку свыше 64 миллиардов рублей. Разработки резидентов находят применение в ключевых отраслях, включая топливно-энергетический комплекс, медицину и самолётостроение.

Мэр Кудрявцев отметил стратегическое значение площадки в условиях санкционного давления и подчеркнул заинтересованность города в долгосрочном сотрудничестве и развитии. В рамках перспективного плана к концу 2030 года планируется более чем в два раза увеличить производственные и лабораторные площади — со 120 до 300 тысяч квадратных метров.

Для обеспечения растущей территории качественной транспортной доступностью детально обсуждались вопросы строительства новых дорог, ремонта улицы Николаева, а также комплексного благоустройства прилегающих пространств.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что Максим Кудрявцев посетил строящуюся в микрорайоне Акатуйский крытую хоккейную коробку.