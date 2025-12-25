Ричмонд
В ОП рассказали, в каком случае новогодний подарок считается взяткой

РИА Новости: новогодний подарок в обмен на услугу считается взяткой.

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Новогодний подарок, который вручается по договоренности в обмен на услугу, расценивается как взятка и грозит уголовной ответственностью и дарителю, и получателю, рассказал РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

«В таких случаях уголовную ответственность несут обе стороны — и даритель, и получатель. Главное отличие подарка от взятки не в его стоимости, а в цели дарения. Если подарок передан бескорыстно, это законно, если в обмен на услугу, то попадает под уголовную ответственность. Но стоимость подарка не должна превышать 3 тысяч рублей», — рассказал Машаров.

Он также отметил, что понятия слова «подарок» в законодательстве нет, но можно оттолкнуться от определения договора дарения: подарок — это вещь или имущественное право, которые даритель безвозмездно передает одаряемому в собственность.

Член ОП РФ также отметил, что в случае, например, с педагогами, если стоимость подарка превышает 3 тысячи рублей, то он обязан сообщить об этом руководству и передать подарок образовательному учреждению. При этом у сотрудника есть право выкупить такой подарок самому. Обычно порядок такого выкупа предусмотрен локальным актом образовательной организации.