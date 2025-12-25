В ОП рассказали, в каком случае новогодний подарок считается взяткой

«В таких случаях уголовную ответственность несут обе стороны — и даритель, и получатель. Главное отличие подарка от взятки не в его стоимости, а в цели дарения. Если подарок передан бескорыстно, это законно, если в обмен на услугу, то попадает под уголовную ответственность. Но стоимость подарка не должна превышать 3 тысяч рублей», — рассказал Машаров.