Эксперт Беляков назвал доход, при котором есть смысл копить на пенсию

Пенсионные накопления имеют смысл при любом доходе, который превышает прожиточный минимум. Об этом сообщил президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков.
— Уровень дохода не принципиален. Важен не столько размер заработка, сколько регулярность накоплений. Даже небольшие ежемесячные вложения могут значительно повысить благосостояние в пожилом возрасте благодаря эффекту сложных процентов, — цитирует его агентство «Прайм».
Чем раньше начать копить на свою пенсию, тем лучше. Так быстрее сформируется привычка регулярно откладывать деньги. Она станет основой финансовой стабильности и в будущем позволит собрать значительные суммы, отметил эксперт.
Несерьезное же отношение к деньгам может привести к проблемам с накоплениями даже при высоком доходе, заключил Беляков.
Минимальный размер страховой пенсии по старости в РФ превысит в 2026 году 14 тысяч рублей. Об этом сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. По его словам, законодательно закрепленного минимального размера страховой пенсии по старости не существует, но его можно рассчитать на основе установленных требований.