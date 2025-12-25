Эксперт Беляков назвал доход, при котором есть смысл копить на пенсию

Минимальный размер страховой пенсии по старости в РФ превысит в 2026 году 14 тысяч рублей. Об этом сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. По его словам, законодательно закрепленного минимального размера страховой пенсии по старости не существует, но его можно рассчитать на основе установленных требований.