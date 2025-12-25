В аэропорту Челябинска на прилет и вылет задерживаются 9 рейсов

В международном аэропорту Челябинска на прилет и вылет задерживаются 9 рейсов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Это следует из данных на онлайн-табло по состоянию на 5:45 25 декабря.
На прилет опаздывают рейсы U6 2812 из Душанбе, ДР 6567 и ДР 413 из Москвы, ДР 549 из Санкт-Петербурга и СУ 1092 из российской столицы. Время задержки — от часа до 6 часов 45 минут.
В назначенное время не вылетели рейсы ДР 6568 в Москву, ДР 550 в Северную столицу. Отстают от расписания также рейсы СУ 1093 в Москву и У6 1323 в Краснодар.
Росавиация сообщается, что на этот момент для обеспечения безопасности полетов дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Краснодара (Пашковский). Важно отметить, эта воздушная гавань принимает регулярные рейсы с 09:00 до 19:00 мск.