Потратили 99 млн тенге: как украсили города Казахстана к Новому году (видео)

В Шымкенте и Таразе в этом году, несмотря на погодные условия, запустили катки под открытым небом. А в третьем мегаполисе страны едва ли не впервые в истории установили огромную живую ель. 18-метровое дерево привезли в Шымкент из Усть-Каменогорска. Событие для местных необычное, поэтому на зажжение огней пришло смотреть почти полгорода. Живые елки установили еще в четырех разных частях города. Акимат отчитался, что на всю новогоднюю красоту и празднование потрачено 99 миллионов бюджетных денег. Многие локации, как и четыре катка, организовали предприниматели.