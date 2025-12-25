Потратили 99 млн тенге: как украсили города Казахстана к Новому году (видео)

В Шымкенте и Таразе в этом году, несмотря на погодные условия, запустили катки под открытым небом. А в третьем мегаполисе страны едва ли не впервые в истории установили огромную живую ель. 18-метровое дерево привезли в Шымкент из Усть-Каменогорска. Событие для местных необычное, поэтому на зажжение огней пришло смотреть почти полгорода. Живые елки установили еще в четырех разных частях города. Акимат отчитался, что на всю новогоднюю красоту и празднование потрачено 99 миллионов бюджетных денег. Многие локации, как и четыре катка, организовали предприниматели.
Шымкентцы в этом году посетили первое ледовое мини-шоу под открытым небом. Таразцы также наблюдали это выступление. Теперь в городе есть каток рядом с главной новогодней елью. Каркас искусственной ели остался с прошлых лет, а вот украшения в виде национальных узоров новые: орнамент, кони и герб Тараза на макушке. В акимате города сообщили, что на красоту и праздник потратили почти 37 миллионов тенге, всё в экономном формате.
Петропавловск в канун Нового года погрузился в зимнюю сказку. Улицы украсили миллионы светящихся огней, а главной улицей стала улица Конституции Казахстана. Вековые ели засияли светящимися сосульками, в цветниках поселились волшебные гномы, сказочные олени, Дед Мороз с подарками. Светящиеся золотые лошади, мчащиеся в карете, стали визитной карточкой города. Власти утверждают, что это волшебство создали спонсоры, не потратив из бюджета ни тенге. Имена щедрых людей и суммы скромно скрывают.
Зимняя сказка в Петропавловске впервые будет радовать жителей до самой весны. Ранее новогодний наряд убирали в январе, но горожане просили оставить его дольше.