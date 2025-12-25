Ричмонд
Москва на пороге рекорда по теплу

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что текущий год в Москве имеет все шансы стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений, но делать окончательные выводы пока рано. Об этом сообщает ТАСС.

Вильфанд отметил, что осень и декабрь уже демонстрируют аномально высокие температуры, однако он предостерег от преждевременных прогнозов. Он подчеркнул, что вероятность установления рекорда существует, но не стал давать гарантии.

Специалисты продолжают следить за изменениями погоды, чтобы предоставить более точные данные о температурных показателях в конце года.

