Роспотребнадзор Иркутска рассказал, как правильно выбрать мандарины

Ведомство рекомендует приобретать цитрусовые только в официальных торговых точках, избегая стихийных рынков, а также тщательно мыть фрукты перед употреблением. Отметим, что мандарины низкокалорийны и богаты витаминами B, P, K, D и минералами. При этом зеленый хвостик не всегда является признаком свежести. Чем светлее кожура, тем кислее будет мякоть.