Роспотребнадзор Иркутска рассказал, как правильно выбрать мандарины

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области дало рекомендации по выбору мандаринов к новогоднему столу. Специалисты советуют обращать внимание на внешний вид и запах фруктов.
— Качественные мандарины должны быть ароматными, упругими и иметь равномерную окраску. Кожура у спелого плода должна легко отделяться. Не стоит покупать фрукты с признаками гнили, плесени или повреждениями на шкурке, — рассказывают эксперты.
Ведомство рекомендует приобретать цитрусовые только в официальных торговых точках, избегая стихийных рынков, а также тщательно мыть фрукты перед употреблением. Отметим, что мандарины низкокалорийны и богаты витаминами B, P, K, D и минералами. При этом зеленый хвостик не всегда является признаком свежести. Чем светлее кожура, тем кислее будет мякоть.
