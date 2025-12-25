Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роспотребнадзор Иркутска рассказал, как правильно выбрать мандарины

Роспотребнадзор Иркутска: Мандарины должны быть ароматными и упругими.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области дало рекомендации по выбору мандаринов к новогоднему столу. Специалисты советуют обращать внимание на внешний вид и запах фруктов.

— Качественные мандарины должны быть ароматными, упругими и иметь равномерную окраску. Кожура у спелого плода должна легко отделяться. Не стоит покупать фрукты с признаками гнили, плесени или повреждениями на шкурке, — рассказывают эксперты.

Ведомство рекомендует приобретать цитрусовые только в официальных торговых точках, избегая стихийных рынков, а также тщательно мыть фрукты перед употреблением. Отметим, что мандарины низкокалорийны и богаты витаминами B, P, K, D и минералами. При этом зеленый хвостик не всегда является признаком свежести. Чем светлее кожура, тем кислее будет мякоть.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на границе Иркутской области задержали более 6 тонн мяса без документов.