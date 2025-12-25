В Богучанском округе открыли кинозал с современным оборудованием

В посёлке Октябрьский Богучанского муниципального округа начал работу обновлённый кинозал «Мир кино», открытый в сельском доме культуры. Об этом сообщили в правительстве Красноярского края.
Зал полностью переоборудовали: установили современный кинопроектор, систему объемного звука и широкий экран, чтобы просмотры были комфортными для зрителей всех возрастов. Первым показом для гостей стала семейная картина «Баба Яга спасает Новый год!», с которой в посёлке фактически началась новая история регулярных кинопоказов.
Обновлённый кинозал рассчитан не только на показы премьер, но и на семейный досуг. В администрации отмечают, что он станет местом встреч для жителей и гостей посёлка и поможет сформировать традицию совместных походов в кино.
Модернизация стала возможной благодаря федеральной поддержке. В 2025 году дом культуры прошёл конкурсный отбор Фонд кино и получил финансирование по федеральному проекту «Семейные ценности и инфраструктура» национального проекта «Семья». Программа направлена на создание кинозалов в малых населённых пунктах с численностью населения до 50 тысяч человек.
Кинозал в Октябрьском стал уже 29-м в Красноярском крае, модернизированным при поддержке Фонда кино.