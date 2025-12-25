Маг рассказал, как не звонкие бокалы крадут удачу и все новогодние пожелания

По словам эксперта, в магии и поверьях считается, что каждое произнесённое слово и каждое сдержанное движение создают энергетический импульс. Когда напитки поднимаются для тоста, мы вкладываем в это свою энергию и желание. Если по случайности или намеренно звуки бокалов оказываются глухими, словно закрытыми створками — это похоже на блокировку магического потока. В результате удача и позитивная энергия могут «застрять», и наши заветные мечты остаются недостигнутыми.