Маг рассказал, как не звонкие бокалы крадут удачу и все новогодние пожелания

Бокалы с глухим звоном, словно молчаливые хранители наших желаний, — их тишина при ударе способна удерживать энергию тоста внутри, не давая ей разлететься по вселенной, чтобы исполнить ваше желание. Об этом рассказал Life.ru маг Григорий Васильев.

Источник: Life.ru

Если звук глухой и невнятный, считается, что это словно запирает удачу в стекле, не давая ей свободно проникать и укреплять наши намерения. Наверняка вы слышали, что бокалы из настоящего хрусталя очень громко звенят, а есть те бокалы, которые издают тупой, глухой звук — именно они и крадут все пожелания, всю удачу.

Григорий Васильев.

Маг.

По словам эксперта, в магии и поверьях считается, что каждое произнесённое слово и каждое сдержанное движение создают энергетический импульс. Когда напитки поднимаются для тоста, мы вкладываем в это свою энергию и желание. Если по случайности или намеренно звуки бокалов оказываются глухими, словно закрытыми створками — это похоже на блокировку магического потока. В результате удача и позитивная энергия могут «застрять», и наши заветные мечты остаются недостигнутыми.

Поэтому, чтобы не рискнуть потерять свою удачу, следуйте древней мудрости: пусть звук от удара бокала будет чистым и звонким, словно открытая дверь для благословений.

«Я советую тщательно выбирать бокалы, не экономить на них, а чокаться как можно интенсивнее», — говорит маг.

Кстати, есть несколько простых магических ритуалов, которые помогут с финансами. Это одновременно и волшебство, и практики релакса. Известный эзотерик рассказала Life.ru, как привлечь деньги на Новый 2026 год.

