Маг рассказал, как не звонкие бокалы крадут удачу и все новогодние пожелания

Если звук глухой и невнятный, считается, что это словно запирает удачу в стекле, не давая ей свободно проникать и укреплять наши намерения. Наверняка вы слышали, что бокалы из настоящего хрусталя очень громко звенят, а есть те бокалы, которые издают тупой, глухой звук — именно они и крадут все пожелания, всю удачу.
Григорий Васильев.
Маг.
По словам эксперта, в магии и поверьях считается, что каждое произнесённое слово и каждое сдержанное движение создают энергетический импульс. Когда напитки поднимаются для тоста, мы вкладываем в это свою энергию и желание. Если по случайности или намеренно звуки бокалов оказываются глухими, словно закрытыми створками — это похоже на блокировку магического потока. В результате удача и позитивная энергия могут «застрять», и наши заветные мечты остаются недостигнутыми.
Поэтому, чтобы не рискнуть потерять свою удачу, следуйте древней мудрости: пусть звук от удара бокала будет чистым и звонким, словно открытая дверь для благословений.
«Я советую тщательно выбирать бокалы, не экономить на них, а чокаться как можно интенсивнее», — говорит маг.
