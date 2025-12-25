Суд оставил в силе изъятие имущества экс-мэра Владивостока Николаева

Ранее Генпрокуратура добивалась в суде изъятия имущества, оформленного как на самого Владимира Николаева, так и на членов его семьи и связанные с ними организации; учредителем большинства компаний, фигурировавших в материалах дела, значилась мать бывшего мэра. Суд первой инстанции постановил передать в федеральную собственность 821 объект недвижимости, в том числе имущественный комплекс санатория «Амурский залив», офисные и иные нежилые помещения, земельные участки, а также взыскать с ответчиков свыше 590 миллионов рублей.