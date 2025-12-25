Суд оставил в силе изъятие имущества экс-мэра Владивостока Николаева

Приморский краевой суд оставил без удовлетворения жалобу на решение Ленинского районного суда Владивостока по иску Генпрокуратуры РФ к бывшему мэру Владимиру Николаеву, его родственникам и другим ответчикам, с которых взыскали свыше 590 миллионов рублей и обширный имущественный комплекс, включая сотни объектов недвижимости.
Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судебной системы Приморского края Елена Оленева, судебная коллегия по гражданским делам краевого суда не нашла оснований для изменения или отмены решения, вынесенного судом летом 2025 года. По данным Генеральной прокуратуры, при рассмотрении иска установлено, что часть активов экс-мэра и аффилированных с ним лиц была приобретена с нарушением антикоррупционного законодательства и подлежит обращению в доход государства.
Ранее Генпрокуратура добивалась в суде изъятия имущества, оформленного как на самого Владимира Николаева, так и на членов его семьи и связанные с ними организации; учредителем большинства компаний, фигурировавших в материалах дела, значилась мать бывшего мэра. Суд первой инстанции постановил передать в федеральную собственность 821 объект недвижимости, в том числе имущественный комплекс санатория «Амурский залив», офисные и иные нежилые помещения, земельные участки, а также взыскать с ответчиков свыше 590 миллионов рублей.
Кроме того, осенью 2025 года Ленинский районный суд по второму иску Генпрокуратуры обратил в доход государства иное имущество Николаева, его матери и ряда связанных лиц, общая стоимость которого превышает 1 миллиард рублей. Эти активы также были признаны полученными в нарушение требований антикоррупционного законодательства, а судебные решения дополнили ранее принятые обеспечительные меры, включая арест имущества и запрет на совершение регистрационных действий с объектами, связанными с бывшим мэром Владивостока и его окружением.