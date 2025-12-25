Ричмонд
Режим повышенной готовности будет действовать в Хабаровском районе в праздники

В период с 30 декабря 2025 по 12 января 2026 года в Хабаровском районе будет действовать режим повышенной готовности.

Источник: РИА "Новости"

Основные усилия направят на выполнение превентивных мероприятий по недопущению возникновения чрезвычайных ситуаций на территории района.

«Будьте предельно осторожны, соблюдайте требования пожарной безопасности, аккуратно обращайтесь с пиротехникой, не выходите на лед, одевайтесь по погоде и будьте осторожны у границы лесополосы — это территория обитания опасных хищников», — сообщили в телеграм-канале Хабаровского района.

Хабаровчанам также напомнили: в случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по номеру службы спасения 112 или в ЕДДС по телефону: 39−61−28.