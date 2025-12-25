Режим повышенной готовности будет действовать в Хабаровском районе в праздники

«Будьте предельно осторожны, соблюдайте требования пожарной безопасности, аккуратно обращайтесь с пиротехникой, не выходите на лед, одевайтесь по погоде и будьте осторожны у границы лесополосы — это территория обитания опасных хищников», — сообщили в телеграм-канале Хабаровского района.