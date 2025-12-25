Суперкар, названный в честь легенды «Формулы-1» заметили в Екатеринбурге. Фото

Цена на авто стартует от 200 миллионов рублей.
В одной из автомоек города жители заметили яркий спорткар, каких в мире всего 500 штук. Британский McLaren Senna, названный в честь великого гонщика «Формулы-1» Айртона Сенны, готовили к выезду и натирали до блеска. Интересной находкой поделились очевидцы соцсети «ВКонтакте».
«Двигатель работает с фирменным семиступенчатым “роботом” и задним приводом и способен разогнать суперкар до 100 км/ч за 2,8 секунды при максимальной скорости 335 км/ч. Тираж Senna составил всего 500 экземпляров. Аналогичный авто продавали в России в марте за 200 млн. рублей», — сказали очевидцы сообществу Привет был замечен Екатеринбург".
Авто названо в четь гонщика команды F1 McLaren Айртона Сенны. В конце 1980-х и начале 1990-х всемирная слава пришла к пилоту после нескольких триумфальных побед и соперничеству с сокомандником — Аленом Простом. За всю свою карьеру Сенна трижды был лучшим гонщиком «королевы автоспорта», но трагически погиб во время одного из заездов в 1994 году. В народе его знают как Magic (Волшебник — перевод с английского) и Rain Man (Человек дождя — перевод с английского).