Суперкар, названный в честь легенды «Формулы-1» заметили в Екатеринбурге. Фото

Авто названо в четь гонщика команды F1 McLaren Айртона Сенны. В конце 1980-х и начале 1990-х всемирная слава пришла к пилоту после нескольких триумфальных побед и соперничеству с сокомандником — Аленом Простом. За всю свою карьеру Сенна трижды был лучшим гонщиком «королевы автоспорта», но трагически погиб во время одного из заездов в 1994 году. В народе его знают как Magic (Волшебник — перевод с английского) и Rain Man (Человек дождя — перевод с английского).