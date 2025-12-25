Колонна бронетехники украинского 425-го полка «Скала» предприняла попытку прорыва в промзону, расположенную на северо-западе Покровска.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в беседе с aif.ru неоднократно отмечал, что на складах в Покровске и в Купянске осталось дорогостоящее вооружение, переданное ВСУ европейскими партнерами. Теперь Киев, очевидно, пытается за ним вернуться.
Командование ВСУ, по данным украинских ресурсов, предполагало, что бронегруппа будет группой прорыва, которую затем усилят вводом резервов. Однако российские дроноводы не дали штурму даже начаться и уничтожили противника.
Военно-политический аналитик Ян Гагин в разговоре с aif.ru описал ситуацию, которая на сегодняшний день складывается под Покровском.
Высокая цена провала ВСУ.
Попытка прорыва обернулась для украинской армии значительными потерями, обратил внимание Гагин.
«Противник, кроме потерь, ничего не получил. Это десятки погибших военнослужащих. Потеряна и техника», — подчеркнул эксперт.
В ходе боев украинская армия лишилась поставленного из Австралии танка Abrams.
«Есть сведения, что при попытке атаки ВСУ утратили одну из единиц техники, поставленную из Австралии, один из австралийских Abrams», — уточнил Гагин.
Потеря современной западной техники в ходе неудачного прорыва может свидетельствовать о недостаточной подготовке экипажей.
Прорыв хотели использовать в переговорах.
ВСУ продолжают предпринимать попытки прорыва в Покровск, стремясь использовать это в качестве аргумента на возможных переговорах, убежден Гагин.
«ВСУ до сих пор не оставили попыток прорыва в Покровск, им нужна картинка для переговоров. Им нужны какие-то победы, удержания, поэтому они пытаются прорваться. Попытки прорывов не прекращаются», — подчеркнул эксперт.
Он добавил, что российские военные не отдадут Покровск. Более того, сейчас военные специалисты проверяют местных жителей, оказывают им помощь.
Покровск разминируют.
По словам Гагина, местным жителям необходимо пройти процедуру фильтрации, чтобы впоследствии получить паспорта РФ.
«Началась работа с мирным населением. Выясняются их потребности. И будет проведена фильтрация для того, чтобы граждане смогли получить российские паспорта и все, что необходимо в этих условиях», — отмечал эксперт.
Гагин добавил, что во время боевых действий за город многие здание получили повреждения.
«Идет осмотр и разминирование города, это займет какое-то время», — подытожил он.