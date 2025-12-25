В Красноярске задержали подростков-пранкеров

Красноярские полицейские привлекли к ответственности двух молодых блогеров, нарушавших общественный порядок и спокойствие окружающих.
Установлено, что 18-летние парни из хулиганских побуждений провоцировали людей на совершение неподобающих действий, а также вели себя агрессивно по отношению к несовершеннолетним и лицам с ограниченными возможностями. Например, в ТРЦ «Планета» они докопались до инвалида на коляске и уронили ребёнка подножкой.
Свои проделки они снимали на видео и выкладывали в соцсети. Правоохранители установили личности правонарушителей и составили в отношении них административные протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Материалы направлены в суд для принятия решения о наказании.
Сами парни извинились за свои действия и контент.