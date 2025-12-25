В Красноярске задержали подростков-пранкеров

Установлено, что 18-летние парни из хулиганских побуждений провоцировали людей на совершение неподобающих действий, а также вели себя агрессивно по отношению к несовершеннолетним и лицам с ограниченными возможностями. Например, в ТРЦ «Планета» они докопались до инвалида на коляске и уронили ребёнка подножкой.