В школах Кургана частично отменили занятия из-за морозов

В Кургане из-за морозов часть школьников останется дома. Об отмене занятий у учащихся начальных классов сообщает мэрия.

В Кургане школьники первой смены останутся дома из-за морозов.

«В связи с низкой температурой воздуха 25 декабря занятия в школах города Кургана с 1 по 2 классы первой смены в очной форме отменяются. Занятия проводятся с применением дистанционных технологий», — сообщает администрация города Кургана.

Ранее из ‑за сильных морозов в Кургане уже отменяли очные занятия для школьников: 9 декабря мэрия сообщала, что учащиеся 1−2 классов первой смены переходят на обучение с применением дистанционных технологий. Тогда, по данным Gismeteo, утром в городе было около минус 24 градусов, днем ожидалось до минус 16.