В школах Кургана частично отменили занятия из-за морозов

Ранее из ‑за сильных морозов в Кургане уже отменяли очные занятия для школьников: 9 декабря мэрия сообщала, что учащиеся 1−2 классов первой смены переходят на обучение с применением дистанционных технологий. Тогда, по данным Gismeteo, утром в городе было около минус 24 градусов, днем ожидалось до минус 16.