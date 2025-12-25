В школах Кургана частично отменили занятия из-за морозов

В Кургане школьники первой смены останутся дома из-за морозов.
В Кургане из-за морозов часть школьников останется дома. Об отмене занятий у учащихся начальных классов сообщает мэрия.
«В связи с низкой температурой воздуха 25 декабря занятия в школах города Кургана с 1 по 2 классы первой смены в очной форме отменяются. Занятия проводятся с применением дистанционных технологий», — сообщает администрация города Кургана.
Ранее из ‑за сильных морозов в Кургане уже отменяли очные занятия для школьников: 9 декабря мэрия сообщала, что учащиеся 1−2 классов первой смены переходят на обучение с применением дистанционных технологий. Тогда, по данным Gismeteo, утром в городе было около минус 24 градусов, днем ожидалось до минус 16.