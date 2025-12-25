В МАИ создали модель для отработки посадки первой ступени многоразовой ракеты

В настоящее время все параметры просчитывают отдельно, а общая картина становится понятна только во время экспериментальных пусков. Разработка дает более быстрый и дешевый способ тестирования и отладки алгоритмов управления посадкой ракетных блоков уже на ранних стадиях проектирования. Для отработки технологии за основу взята высота в 10 км, с которой система выстраивает маршрут движения падающей ступени с таким расчетом, чтобы к моменту посадки ее скорость не превышала 5 м/с. Для просчета движения реальных аппаратов параметры можно усложнить.