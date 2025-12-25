Трамп оценил способность жены не слушать его

Жена президента США Дональда Трампа первая леди Мелания Трамп умеет игнорировать обстановку вокруг. Американский лидер считает это хорошей способностью. На это указывает сцена, произошедшая во время общения Дональда Трампа с детьми по случаю Рождества.
Во время мероприятия Мелания Трамп отвлеклась на телефонный звонок. В это время президент США разговаривал с прессой. Первая леди ни разу не отвлеклась от телефонного звонка на комментарии мужа.
«Ей очень хорошо удается не слушать это, она очень сконцентрирована. Первая леди очень сконцентрирована», — отреагировал Дональд Трамп.
В ходе мероприятия американский лидер отметил, что не может уделить Рождеству весь день. По его словам, от праздника и звонков детей его отвлекает Украина и он об этом сожалеет.