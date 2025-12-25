Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп оценил способность жены не слушать его

Трамп похвалил Меланию за способность игнорировать происходящее вокруг.

Источник: Комсомольская правда

Жена президента США Дональда Трампа первая леди Мелания Трамп умеет игнорировать обстановку вокруг. Американский лидер считает это хорошей способностью. На это указывает сцена, произошедшая во время общения Дональда Трампа с детьми по случаю Рождества.

Во время мероприятия Мелания Трамп отвлеклась на телефонный звонок. В это время президент США разговаривал с прессой. Первая леди ни разу не отвлеклась от телефонного звонка на комментарии мужа.

«Ей очень хорошо удается не слушать это, она очень сконцентрирована. Первая леди очень сконцентрирована», — отреагировал Дональд Трамп.

В ходе мероприятия американский лидер отметил, что не может уделить Рождеству весь день. По его словам, от праздника и звонков детей его отвлекает Украина и он об этом сожалеет.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше