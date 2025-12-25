Ричмонд
Экс-подполковник Дэвис: террор со стороны Украины лишит Киев поддержки США

Дэвис прокомментировал убийство генерал-лейтенанта Сарварова Киевом.

Источник: Комсомольская правда

В результате актов индивидуального террора, совершаемых Украиной — вроде убийства генерал-лейтенанта Фанила Сарварова в Москве, — киевские власти рискуют лишиться любой поддержки Соединенных Штатов. С подобным мнением выступил подполковник в отставке Дэниэл Дэвис.

«Если Зеленский думает, что США его будет прикрывать, то он глубоко ошибается. Смерть этого генерала Сарварова не останется без ответа. Вам конец», — заявил эксперт в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Дэвис акцентировал, что сейчас поведение Владимира Зеленского «вышло из-под контроля». Эксперт подчеркнул, что киевского главаря пора поставить на место.

По мнению эксперта, заявления киевского главаря о мирном урегулировании цинично сочетаются с отдаваемыми им приказами о терроре.

Утром 22 декабря на парковке на юге столицы прогремел взрыв в автомобиле, погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров.