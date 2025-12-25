Ричмонд
Трамп: военные США будут наносить наземные удары по наркокартелям

Президент США Дональд Трамп подтвердил планы наземных ударов ВС Соединённых Штатов по объектам наркокартелей в Латинской Америке.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подтвердил планы наземных ударов «по объектам наркокартелей» в странах Латинской Америки.

«Теперь мы будем бороться на земле», — сказал он в ходе обращения к военным США, которых Трамп поздравил с католическим Рождеством.

В частности, он высказался о борьбе с наркокартелями. Кроме того, Трамп поздравил экипаж американского авианосца USS Gerald Ford, который находится в Карибском море.

«Сейчас это довольно интересное место, где можно находиться», — заявил он.

Напомним, шеф Пентагона Пит Хегсет объявил о начале операции под названием «Южное копьё», её целью является противодействие наркокартелям. Удары наносятся по судам в Карибском море. Операция проводится по приказу Трампа.

Трамп заявил, что американские военные начнут бороться с наркокартелями на суше «тем же способом, что и на море».

Напомним, постпред РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя заявил, что российская сторона решительно осуждает захват танкеров у венесуэльских берегов, а также введённую Соединёнными Штатами морскую блокаду республики. По его словам, США незаконно ликвидируют гражданские суда в Карибском море. Небензя отметил, что борьба с наркотическими веществами и терроризмом является предлогом.

