Трамп: военные США будут наносить наземные удары по наркокартелям

Напомним, постпред РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя заявил, что российская сторона решительно осуждает захват танкеров у венесуэльских берегов, а также введённую Соединёнными Штатами морскую блокаду республики. По его словам, США незаконно ликвидируют гражданские суда в Карибском море. Небензя отметил, что борьба с наркотическими веществами и терроризмом является предлогом.