СМИ: Долина попросила Лурье пожить еще несколько месяцев в квартире в Хамовниках

Лариса Долина проигнорировала вопросы журналистов накануне суда, где будет рассматриваться вопрос ее выселения из квартиры в Хамовниках. Об этом 24 декабря сообщил корреспондент РИА Новости. Певица в этот вечер выступила в московском баре Petter. Мосгорсуд рассмотрит в четверг, 25 декабря, вопрос о выселении артистки из столичной квартиры.