СМИ: Долина попросила Лурье пожить еще несколько месяцев в квартире в Хамовниках

Певица Лариса Долина попросила покупательницу своей квартиры в Хамовниках Полину Лурье разрешить ей пожить там еще несколько месяцев. Об этом в четверг, 25 декабря, сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко.
— Долина просила предоставить ей возможность проживания в квартире еще несколько месяцев, — цитирует ее РИА Новости.
Артистка попросила больше времени, потому что не успевает собрать вещи, отметила адвокат.
Лариса Долина проигнорировала вопросы журналистов накануне суда, где будет рассматриваться вопрос ее выселения из квартиры в Хамовниках. Об этом 24 декабря сообщил корреспондент РИА Новости. Певица в этот вечер выступила в московском баре Petter. Мосгорсуд рассмотрит в четверг, 25 декабря, вопрос о выселении артистки из столичной квартиры.
Ранее Верховный суд (ВС) РФ встал на сторону Полины Лурье и постановил отменить решения нижестоящих судов по делу о продаже квартиры Долиной. Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ определила: ранее принятые по делу судебные акты отменить. «Вечерняя Москва» узнала у члена Общественной палаты города Москвы и почетного адвоката России Дмитрия Краснова, может ли певица подать апелляцию и когда она освободит квартиру.