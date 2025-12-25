Ричмонд
В РФ могут решить жилищный вопрос студентов и пенсионеров: предложено платить 50% от стоимости аренды

В Госдуме хотят компенсировать аренду жилья для студентов и пенсионеров.

Источник: Комсомольская правда

Социально уязвимым категориям россиян могут помочь со съемом квартиры. В Госдуме предложили внедрить компенсации аренды недвижимости для студентов и пенсионеров. Об этом пишет РИА Новости.

В обращении депутатов отмечается, что инициативу можно реализовать с помощью введения налогового вычета. В тексте документа сказано, что его размер могут ограничить суммой в 50% от среднерыночной стоимости аренды в регионе.

«В целях снижения финансовой нагрузки на граждан и стимулирования решения жилищного вопроса предлагаем рассмотреть закрепления за социально не защищенными категориями населения (студентами, пенсионерами, инвалидами всех групп) права на налоговый вычет», — указали парламентарии.

Гражданам также напомнили, что в конце декабря россиянам поступят проиндексированные пенсионные выплаты за январь. Никаких дополнительных заявлений на повышение писать не нужно.