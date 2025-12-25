Против Слепакова открыли исполнительное производство за неуплату штрафа

Исполнительное производство было открыто против комика Семёна Слепакова* за уклонение от уплаты административного штрафа, наложенного в связи с нарушением им порядка деятельности иностранного агента, следует из судебных материалов.
Документы направил приставам мировой судья. В материалах сказано, что артист привлечён по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок). Размер взыскания составлял 30 тыс. рублей. Штраф был наложен на Слепакова в соответствии с частью 4 статьи 19.34 (производство материалов иностранным агентом с использованием интернета без указания, что эти материалы произведены иноагентом).
Принудительно взыскиваемая сумма в рамках открытого исполнительного производства превышает 17,3 тыс. рублей.
Напомним, в сентябре стало известно, что Слепакову был назначен штраф в размере 60 тысяч рублей за просрочку оплаты ранее назначенного административного взыскания. Его признали виновным в нарушении части 1 статьи 20.25 КоАП РФ, которая предусматривает удвоение размера первоначального штрафа при его неуплате. Сам комик не обжаловал постановление и не подавал ходатайств о рассрочке или отсрочке оплаты.
Слепаков был внесён в реестр иноагентов в апреле 2023 года. Минюст уточнял, что артист получал поддержку от иностранных источников, выступал против СВО, создавал негативное отношение к военной и государственной службе, высказывался негативно о жителях России. Сейчас он проживает в Израиле.
* Физическое лицо, признанное в России иностранным агентом.