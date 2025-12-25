Против Слепакова открыли исполнительное производство за неуплату штрафа

Напомним, в сентябре стало известно, что Слепакову был назначен штраф в размере 60 тысяч рублей за просрочку оплаты ранее назначенного административного взыскания. Его признали виновным в нарушении части 1 статьи 20.25 КоАП РФ, которая предусматривает удвоение размера первоначального штрафа при его неуплате. Сам комик не обжаловал постановление и не подавал ходатайств о рассрочке или отсрочке оплаты.