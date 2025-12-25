Трамп пригрозил Латинской Америке ударами: он заявил о наземных целях

Весь день, 24 декабря, американский лидер отвечал на звонки детей, которые обращались на линию NORAD с вопросами о санях Санта-Клауса. Однако Дональд Трамп не смог уделить этому приятному делу весь день. По его словам, от Рождества его отвлекает Украина.