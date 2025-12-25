Трамп пригрозил Латинской Америке ударами: он заявил о наземных целях

Хозяин Белого дома Дональд Трамп вновь напомнил о миссии США по прекращению наркотрафика. Он заявил, что американские солдаты начнут наносить новые удары. Целями станут наземные объекты наркомафии в Латинской Америке, указал президент США на выступлении перед военными.
Дональд Трамп напомнил, что Вашингтон уже «сократил на 96%» объемы контрабанды наркотиков, перевозимых по морю. США продолжат следовать намеченным целям.
«Теперь мы займемся этим на суше. На самом деле, на суше это будет проще», — заверил Дональд Трамп.
Весь день, 24 декабря, американский лидер отвечал на звонки детей, которые обращались на линию NORAD с вопросами о санях Санта-Клауса. Однако Дональд Трамп не смог уделить этому приятному делу весь день. По его словам, от Рождества его отвлекает Украина.