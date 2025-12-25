Ричмонд
В КНР в результате аварии на шахте погибли четыре человека

На угольной шахте в Китае зафиксирован внезапный выброс угля и газа, по предварительным данным, погибли четыре человека, есть пропавшие без вести.

Источник: Аргументы и факты

Три человека стали жертвами аварии на шахте в Китайской Народной Республике, сообщает «Синьхуа».

По данным агентства, инцидент случился в китайской провинции Юньнань (Юго-Западный Китай). По предварительным сведениям, на угольной шахте «Даин» зафиксирован внезапный выброс угля и газа.

Три человека числятся попавшими без вести. Местные власти организовали поисково-спасательные работы. Проводится расследование, причина случившегося выясняется.

Напомним, осенью этого года не менее пяти человек погибли в результате утечки серной кислоты на химическом заводе в центральной части Китая. Инцидент случился на предприятии Hexin Chemical в городе Хэби (провинция Хэнань).

Ранее сообщалось, что в результате аварии на угольной шахте в провинции Шаньси в северной части Китайской Народной Республике погибли пять человек.

Также стало известно, что два человека стали жертвами взрыва на шахте, находящейся в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке Австралии. Ещё одну женщину, которая пострадала при взрыве, доставили в больницу в шоковом состоянии.