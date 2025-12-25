Польза в каждой специи: чем хороши имбирные пряники

Кроме специй, пользу может дать и патока, которую иногда добавляют в пряники. Она содержит минералы и витамины группы B, которые участвуют в работе нервной системы и помогают справляться с усталостью. Корица, в свою очередь, может положительно влиять на состояние кожи и обмен веществ, а мускатный орех поддерживает здоровье сердца.