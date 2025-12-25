Польза в каждой специи: чем хороши имбирные пряники

Имбирные пряники и печенье давно стали символом Нового года, но, как выяснилось, у этой сладости есть и неожиданные полезные стороны. В составе традиционного угощения — специи и добавки, которые могут благотворно влиять на самочувствие. Об этом рассказала медицинский обозреватель KP.RU Оксана Нараленкова.
«Особенный ингредиент — это имбирь. Исследования показывают, что он может помочь пищеварению, уменьшить тошноту и помочь в борьбе с простудой и гриппом. Также считается, что имбирь помогает контролировать вес, справляться с артритом и облегчает менструальные симптомы», — отметила Нараленкова.
Кроме специй, пользу может дать и патока, которую иногда добавляют в пряники. Она содержит минералы и витамины группы B, которые участвуют в работе нервной системы и помогают справляться с усталостью. Корица, в свою очередь, может положительно влиять на состояние кожи и обмен веществ, а мускатный орех поддерживает здоровье сердца.
Нараленкова подчеркнула, что имбирные сладости не стоит считать полезной едой в полном смысле слова. Но в умеренных количествах и как часть праздничного настроения они вполне допустимы.
Ранее нутрициолог Алиса Басаева объяснила, на что родителям стоит обратить внимание при выборе новогодних сладостей для детей. Яркие и слишком красочные лакомства чаще всего содержат большое количество сахара, красителей и ароматизаторов.