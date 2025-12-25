Роспотребнадзор поддержал возрастную маркировку на конфетах с алкоголем

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Роспотребнадзор считает, что маркетплейсам при продаже кондитерских изделий, содержащих в составе алкоголь, необходимо достоверно осведомлять покупателей о составе продукции, а также дополнительно ее маркировать отметкой «для лиц 18+ и старше», следует из ответа ведомства на депутатский запрос, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов 6 октября направил обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой принять меры по усилению контроля за продажей кондитерских изделий с содержанием алкоголя через маркетплейсы.
В документе отмечалось, что сегодня на российских маркетплейсах продаются сладкие кондитерские изделия с начинками, содержащие ликер, коньяк и иной алкоголь. При этом карточка шоколадных конфет с ликером на сайтах разных маркетплейсов в разделе «все характеристики» может иметь как упоминание о содержании алкоголя в товаре и пометку «18+», так и лишь указание вида начинки — без каких-либо пометок об ограничении по возрасту. Парламентарий подчеркивал, что подобная ситуация создает условия для бесконтрольной покупки алкогольных конфет детьми, что представляет потенциальную угрозу для их здоровья.
«Считаем, что в местах реализации, включая маркетплейсы, до сведения потребителя должна быть доведена полная и достоверная информация о реализуемой пищевой продукции, содержащей в своем составе алкоголь, в том числе указывать на маркировке продукции дополнительную информацию “для лиц 18+ и старше”, — сказано в документе.
В беседе с РИА Новости Леонов выразил надежду, что торговые интернет-площадки прислушаются к данной позиции и добавят во все карточки таких товаров соответствующую информацию на видном месте.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что школьники массово скупают на маркетплейсах конфеты-рюмки с крепким алкоголем, шоколадные «бутылочки» и их аналоги.