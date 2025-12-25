Аллергия под ёлкой: Врач предупредила о скрытых угрозах новогоднего стола и декора

В Новый год аллергию можно схватить там, где её совсем не ждёшь — от ёлки до салата на праздничном столе. Врач-аллерголог, заведующая отделением аллергологии и иммунологии научно-клинического центра № 2 РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского Евгения Паршина заявила в беседе с Life.ru, что привычные новогодние традиции нередко становятся триггером для обострений и даже первых аллергических реакций.