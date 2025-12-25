Аллергия под ёлкой: Врач предупредила о скрытых угрозах новогоднего стола и декора

В праздники резко возрастает контакт с потенциальными аллергенами — как пищевыми, так и бытовыми. По словам врача, особую опасность могут представлять живые ели и сосны в квартире.
Живые ёлки, сосны и пихты многократно увеличивают содержание в воздухе спор плесневых грибов. Плесень продолжает размножаться всё время, пока дерево находится в доме. Это может как обострить аллергию, так и вызвать симптомы впервые — ринит, конъюнктивит, приступы нехватки воздуха и дерматит.
Евгения Паршина.
Заведующая отделением аллергологии и иммунологии научно-клинического центра № 2 РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского, врач высшей категории.
Специалист добавила, что риск несут и искусственные ёлки вместе с игрушками и мишурой, особенно если они хранились без должной гигиены. У людей, чувствительных к домашней пыли, такое новогоднее убранство может спровоцировать аллергические проявления. Отдельное внимание врач посоветовала уделить каминам и печам — дым и частицы горящей древесины раздражают дыхательные пути и способны усилить риниты и астму.
«Самые коварные аллергены — пищевые. Праздничные блюда вроде оливье, селёдки под шубой, бутербродов с икрой могут содержать орехи, рыбу, яйца, молоко, пшеницу и другие распространённые аллергены. А мандарины, хоть истинная аллергия на них формируется с детства, способны вызывать псевдоаллергические реакции — отёк слизистых, зуд и высыпания при употреблении в большом количестве», — подчеркнула Паршина.
Кроме того, по её словам, аллергические реакции могут возникать и на алкоголь из-за аллергенов плесени в продуктах брожения, а также компонентов древесины, используемой при выдержке коньяка и бренди. Аллергиков врач призвала заранее изучать состав напитков и при необходимости консультироваться со своим лечащим специалистом.
Ранее Life.ru писал, что даже традиционные новогодние продукты требуют умеренности. Безопасная порция красной икры, например, составляет всего 20−30 граммов из-за высокой калорийности и содержания соли. Кроме того, морепродукты, включая икру, могут вызывать аллергические реакции, поэтому людям с повышенной чувствительностью советуют начинать с минимальных порций.
Больше новостей о медицине, здоровье и долголетии — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.