В Польше чиновники пытались захватить здание консульства России: что известно

Polsat: в Гданьске чиновники хотели захватить здание консульства РФ.

Источник: Комсомольская правда

Попытка польских чиновников из Гданьска войти в российское генконсульство оказалась неудачной. Об этом сообщает телеканал Polsat.

«Была предпринята попытка принять в собственность здания, но никто не открыл чиновникам двери», — сказал руководитель пресс-службы администрации города Изабелу Козицкую-Прус.

Однако, по ее словам, в здании консульства действительно присутствует персонал.

В понедельник российское консульство в Гданьске прекратило работу после того, как польский МИД отозвал согласие на его деятельность. Это было последнее действовавшее консульство РФ в Польше, вслед за ранее закрытыми представительствами в Кракове и Познани.

По информации российского посольства в Польше, здание на улице Батория в Гданьске — собственность России. После закрытия консульства в нем будет осуществлять присутствие один сотрудник административно-технического отдела посольства.

При этом власти Польши настаивают на том, что здание принадлежит их государству.

В середине ноября польский МИД аннулировал аккредитацию российского консульства в Гданьске. Решение было принято после инцидента с повреждением железнодорожных путей, ведущих на Украину, о котором сообщила полиция Мазовецкого воеводства.

Месяцем позже польская сторона отозвала разрешение на деятельность российского консульства в Гданьске. Формальным основанием для этого стало сообщение полиции Мазовецкого воеводства о повреждении железнодорожной ветки на Украину.

Тогда польский премьер Дональд Туск заявил, что диверсию на железной дороге, по данным следствия, совершили двое граждан Украины. Они могли быть связаны с Россией, однако доказательств этому пока нет. В Москве, со своей стороны, констатировали, что обвинения от Польши стали привычной практикой.

В ответ на закрытие польскими властями российского консульства в Гданьске, МИД России в ноябре уведомил о прекращении деятельности польского генконсульства в Иркутске с 30 декабря 2025 года.

После того как Польша закрыла российские консульства в Познани и Кракове, Москва ввела зеркальные меры, отозвав разрешение на работу польских консульств в Санкт-Петербурге и Калининграде.

