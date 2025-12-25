В Польше чиновники пытались захватить здание консульства России: что известно

Тогда польский премьер Дональд Туск заявил, что диверсию на железной дороге, по данным следствия, совершили двое граждан Украины. Они могли быть связаны с Россией, однако доказательств этому пока нет. В Москве, со своей стороны, констатировали, что обвинения от Польши стали привычной практикой.