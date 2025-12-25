Следовать ли правилу «не есть после 18:00»: ответ диетолога

Правило «не есть после шести» давно вызывает споры. Одни считают его залогом стройности, другие — вредным мифом. Диетолог, заведующая дневным стационаром клиники ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Залетова рассказала KP.RU, действительно ли поздний ужин так опасен.
«Если коротко, это правило не универсально и немного устарело. Для кого оно может работать? Скорее для людей с классическим режимом “жаворонка”, которые ложатся спать около 22.00», — объяснила диетолог.
По словам эксперта, длительный вечерний голод может ухудшать сон и вызывать резкие колебания сахара в крови утром. Особенно это касается людей с ненормированным графиком и склонностью к инсулинорезистентности. Поздний плотный ужин с углеводами действительно может повышать утренний сахар, но дело не во времени, а в составе еды.
Идеальный вечерний прием пищи — это легкий белок, овощи и немного полезных жиров. Подойдут рыба, курица, яйца, зелень, овощи и авокадо. А вот каши, макароны, хлеб и сладости лучше оставить на первую половину дня. Диетолог подчеркнула, что если выбор стоит между поздним ужином и голодовкой, лучше поесть правильно, чем вовсе отказываться от еды.
Ранее эндокринолог Елена Федорова назвала лучшие диеты для безопасного похудения. По ее словам, средиземноморская диета поможет избавиться от лишних килограммов.