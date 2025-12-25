Следовать ли правилу «не есть после 18:00»: ответ диетолога

По словам эксперта, длительный вечерний голод может ухудшать сон и вызывать резкие колебания сахара в крови утром. Особенно это касается людей с ненормированным графиком и склонностью к инсулинорезистентности. Поздний плотный ужин с углеводами действительно может повышать утренний сахар, но дело не во времени, а в составе еды.