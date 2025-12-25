Заменят ли вахтовики и мигранты постоянное население Ямала: мнение ученого Геннадия Деттера

По данным Росстата, в 2025 году на Ямале проживает 523 105 человек. Отмечается небольшой прирост, но если сравнить с данными начала 2000-х годов, когда население округа насчитывало 543 651 человек, будет очевидно обратное. Под конец года агентство URA.RU решило изучить социально-экономическую стратегию Ямала, чтобы понять, чего от будущего ожидают власти региона. В документе экономисты перечисляют демографические риски округа: сокращение населения городов с падающей добычей (Ноябрьск, Муравленко и Надым), замещение местных жителей вахтовиками, миграционный отток трудоспособного населения. Также экономисты считают, что в округе может стать больше пенсионеров с низкими доходами и «переселенцев за льготами». Поговорили об этом с кандидатом экономических наук Геннадием Деттером, много лет отдавшим работе в окружном Научном центре изучения Арктики.