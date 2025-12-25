Заменят ли вахтовики и мигранты постоянное население Ямала: мнение ученого Геннадия Деттера

Людей удерживают на Ямале не финансовые и карьерные возможности, а любовь к Северу.
По данным Росстата, в 2025 году на Ямале проживает 523 105 человек. Отмечается небольшой прирост, но если сравнить с данными начала 2000-х годов, когда население округа насчитывало 543 651 человек, будет очевидно обратное. Под конец года агентство URA.RU решило изучить социально-экономическую стратегию Ямала, чтобы понять, чего от будущего ожидают власти региона. В документе экономисты перечисляют демографические риски округа: сокращение населения городов с падающей добычей (Ноябрьск, Муравленко и Надым), замещение местных жителей вахтовиками, миграционный отток трудоспособного населения. Также экономисты считают, что в округе может стать больше пенсионеров с низкими доходами и «переселенцев за льготами». Поговорили об этом с кандидатом экономических наук Геннадием Деттером, много лет отдавшим работе в окружном Научном центре изучения Арктики.
Заменят ли вахтовики и роботы постоянное население Ямала.
— Геннадий Филиппович, можно ли так сказать, что население Ямала постепенно замещается вахтовыми рабочими? И грозит ли такая ситуация оттоком из региона трудоспособного населения?
— Вахтовый персонал на Ямале с 60-х годов ХХ века составляет одну из основных категорий населения. В значительной мере благодаря труду вахтовиков Ямал стал мировым центром газодобычи, они же начали строить новые города и поселки, социальную инфраструктуру на месте тундры и северной тайги. Они получали квартиры в построенных ими городах Ямала и становились постоянным населением. Поэтому за 80-е годы его численность выросла на 350 тысяч человек, практически достигнув полумиллиона.
Несмотря на формирование социальной инфраструктуры, вахтовый метод организации работы на Ямале продолжал применяться и во времена позднего СССР: так, на 1991 год численность вахтовиков в округе оценивается в 25 тысяч человек.
В 90-е начался отток населения в регионы России и страны СНГ, связанный с изменением экономического и политического уклада. Но уже в первое десятилетие XXI века, с новыми проектами освоения, численность населения Ямала снова стала расти и, по разным оценкам Росстата, достигла своего максимума на уровне 520 — 540 тысяч человек.
— Получается, что население Ямала в первое 10-летие XXI века росло тоже за счет вахтовых рабочих?
Численность вахтовых рабочих в ЯНАО давно побила многолетние показатели.
— Дело в том, что рыночные условия хозяйствования сделали невыгодными для нефтегазовых и сервисных компаний использование труда местных специалистов. Новые постоянные поселения перестали строиться, предприятия стали чаще использовать вахтовый метод освоения новых и эксплуатации старых месторождений.
Численность вахтовиков в Ямало-Ненецком автономном округе к настоящему времени достигла 130 — 150 тысяч человек. Точных данных нет, так как статистика не выделяет вахтовый персонал, предприятия также никак его не фиксируют и не публикуют данные о вахтовом и ином временном персонале на территории своей деятельности.
— Скорее всего, миграционный отток с незначительным и периодическим притоком — одна из стабильных тенденций на Ямале?
— Эта тенденция есть, и она неизбежна в условиях оптимизации структуры нефтегазовых и сервисных предприятий. Ведь закрываются целые структурные подразделения — филиалы в городах округа.
— Во многом этому способствует автоматизация некоторых производственных процессов. Не получится ли так, что со временем роботы заменят вахтовиков?
— Да, оптимизация предприятий во многом связана с цифровизацией производственных процессов. Одно из крупных нефтегазовых предприятий уже внедряет цифровые технологии, которые в точности копируют реальные производственные объекты, формируют цифровую модель добычи и транспортировки углеводородов, управлять которыми можно удаленно.
ТЭК в ЯНАО стремится к автоматизации производственных процессов.
Что касается робототехники, пока нет подтверждения о масштабных проектах внедрения таких технологий с целью замещения рабочей силы. Разговоры о «безлюдных месторождениях» ходят давно, но в реальности все остается достаточно традиционно. Трудно заменить человека там, где нет четкого алгоритма действий, где постоянно присутствуют вызовы природного и техногенного характера.
Льготы на Ямале: как часто едут в Арктику за преференциями.
— Зачем вообще люди едут на Ямал? В Стратегии социально-экономического развития округа указывается, что имеются признаки потока в ЯНАО «переселенцев за льготами», для которых не будет вакансий. Также отмечается, что приезжают пенсионеры «с низкими доходами». А надо бы наоборот, сказано в документе, чтобы пенсионеры «выезжали вслед за детьми». Вы согласны с этой позицией?
— Мне трудно прокомментировать эту фразу из Стратегии социально-экономического развития Ямала. Число пенсионеров растет естественным образом. Пенсионная реформа задержала рост количества пенсионеров, но с 2024 года в ЯНАО он вновь возобновился. Кроме того, как известно, северные пенсионеры по возможности покидают свои регионы, переезжая в более теплые места. Некоторые при этом сохраняют формальную прописку, но они никак не подпадают под категорию «прибывающих».
Также официальная статистика показывает, что выбытие населения возрастом 50 и выше лет превышает его приток в регион. Этот поток в том числе поддерживается мерами по содействию выезда населения из региона по окончанию трудовой деятельности.
— Возможно, речь идет о мигрантах из стран СНГ?
— В определенных случаях они имеют права на получение российской пенсии. Исходя из величины пенсии, практически всех пожилых и стариков можно отнести к людям с низкими доходами. Так, средняя пенсия в РФ составляет 25 тысяч рублей, а в ЯНАО — 41 тысячу рублей. От того, что пенсионер изменил место жительства, его пенсия не увеличится.
А что касается льгот, то они не так высоки, чтобы за ними ехать. Тем более, они опять-таки имеют региональную привязку: чтобы получить какие-то преференции, человек должен проработать на Ямале от 15 до 25 лет.
Старожильческого населения в ЯНАО становится все меньше.
В то же время миграционный отток постоянного населения — главная причина его убыли в ЯНАО. Демографические данные и результаты всероссийских переписей населения показывают существенное сокращение численности постоянного (старожильческого) населения. Оно замещается мигрантами преимущественно из стран СНГ. А это создает риски негативной трансформации идентичности населения и проблемы национальной безопасности.
— Какие именно?
— Все начинается с проблем статистического учета, в том числе миграционного, отсутствия объективной информации о знании языка, этнической самоидентификации и каких-либо представлений о мотивациях и ценностях тех, кто иммигрирует в арктические регионы. Все это создает ситуацию, когда де факто ни общество, ни наука, ни политические деятели не знают социума, в котором они живут, не знают тенденций его развития и, возможно, не учитывают нарастание значимых негативных трендов, либо возможностей культурной интеграции.
Нужны ли пенсионеры Ямалу и стоит ли им уезжать на «большую землю».
— И все же хочется уточнить еще один момент о пенсионерах. Насколько невыгодно региону содержать стариков, которые не смогут выбраться на «Большую землю»?
— Миф про невыгодность содержания пенсионеров на севере, возможно, был актуален в советское время, но на сегодня он совершенно не соответствует действительности. Даже, наоборот, он наносит экономический и социокультурный ущерб северным сообществам.
Учитывая, что средняя пенсия на Ямале 41 тысяча рублей, то в среднем за год каждый пенсионер получает из федерального бюджета 492 тысячи рублей. Сумма льгот из регионального бюджета за тот же период, по известным мне социальным программам, составляет в среднем 60 тысяч рублей. Таким образом, пенсионеры привлекают в регион ресурсы, поддерживают потребительский рынок и связанную с ними молодежь.
Уезжая, пенсионер вывозит как свои доходы, так и накопленные ранее средства, и уменьшает финансовый баланс региона. А с гуманитарной точки зрения, с каждым покинувшим регион человеком уходят история, профессиональные знания, накопленный опыт и компетенции, что снижает социокультурный потенциал региона.
Именно старожилы создавали Ямал таким, каким мы знаем его сегодня.
Люди, в настоящее время находящиеся в пенсионном возрасте, создавали Ямал — такой, какой он есть сейчас, за что мы должны им быть благодарны и поддерживать их. Конечно, нельзя создавать препятствий для выезда и даже нужно продолжать содействовать ему, но, с точки зрения этики, «миф о пенсионерах» нельзя возводить в ранг региональной политики.
В 1980-х годах был такой японский фильм «Легенда о Нараяме», показывающий древний японский обычай: стариков в 70 лет относят на гору Нараяма умирать, чтобы они не стали обузой для семьи. Такие обычаи противны христианству и русской культуре, баланс поколений необходим для устойчивого развития общества.
За длинным рублем: Ямал как место временного проживания.
— По официальным данным, средний период проживания в ЯНАО — всего девять лет. По данным опросов, приведенных в Стратегии, 74% населения рассматривает регион как место временного проживания, при этом 40% намеревается покинуть автономный округ в течение двух лет. Какие меры миграционной политики нужно разработать, чтобы привлечь и удержать необходимых специалистов трудоспособного возраста?
— В научной литературе, с которой я знаком, не приходилось встречать данных об исследованиях, посвященных среднему периоду жизни на Ямале. А учитывая все сложности отслеживания и расчета таких процессов, не думаю, что эта задача могла быть решена на существующем уровне учета мобильности граждан.
Принята новая стратегия пространственного развития России, где сказано: необходимо создавать условия для обеспечения устойчивой системы расселения в Арктике, в том числе за счет прекращения оттока постоянно проживающего населения и повышения качества жизни на Севере. Сегодня важно понимать, что нужно не привлекать людей из других регионов — там ситуация с квалифицированными кадрами тоже нестабильная, — а сохранять постоянное население, обучать, «дообучать» и переобучать его.
Молодежь должна оставаться на Севере не только ради заработков.
Это, в первую очередь, касается молодежи. Необходимо сформировать региональную кадровую политику на десятилетия вперед, которая позволяла бы ориентировать молодые поколения из местного населения на востребованные в будущем профессии с учетом изменений, происходящих на рынке труда, обучать их и гарантировать трудоустройство.
В этом плане очень важно, чтобы была возможность получения профессионального образования как среднего, так и высшего, в том числе на территории арктических городов. Поскольку не все имеют возможность выехать для обучения в другие регионы, а выезжающие не всегда могут и хотят вернуться и получить работу.
Ямал как «университетская пустыня» — регион без вузов.
— Но ямальские власти давно утвердились во мнении, что дешевле получать высшее образование за пределами округа, чем строить вузы и приглашать преподавателей.
— Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа вообще отнесены к категории «университетских пустынь» по причине отсутствия высших учебных заведений и их филиалов. Специалисты называют ситуацию парадоксальной: в ЯНАО, признанном регионе-лидере экономического роста с высокой долей занятых с высшим образованием, отсутствует вузовская подготовка кадров.
Но хуже того, региональные системы среднего профессионального образования в арктических регионах не обеспечивают в полной мере мест приема для выпускников 9-х и 11-х классов. В северных регионах, за исключением Мурманской области, полностью входящих в Арктическую зону России, система профессионального образования может принять только половину выпускников 9-х и 11-х классов, остальные вынуждены выстраивать образовательную траекторию в других субъектах РФ.
Можно ли заманить молодежь в ЯНАО деньгами.
Важно, когда люди связаны общими смыслами и целями.
— Так ли важен для молодежи финансовый стимул? Известно, что труд некоторых категорий специалистов, например, айтишников, в Москве оплачивается значительно выше, чем в регионах. Сможет ли Ямал тягаться с Москвой? И стоит ли это делать?
— Финансовые стимулы всегда использовались на Севере. Молодым специалистам выплачиваются «подъемные», предоставляется компенсация расходов на переезд. Для дефицитных специалистов предусмотрены единовременные выплаты до полутора миллиона рублей в зависимости от профессии и места работы. Северная надбавка начисляется с первого дня работы без выслуги лет. Компенсируются также затраты за наем жилья, строятся общежития. Это работает. На Север и в советское время ехали за «длинным рублем».
Но насколько все это эффективно? Нигде не встречал данные по мобильности квалифицированных специалистов, привлеченных таким образом, на сколько лет их хватает. Тем более что, действительно, в больших городах с хорошим климатом платят зачастую больше или сопоставимо с арктическими городами.
Миграция и текучесть кадров могут разрушить сложившуюся ямальскую идентичность.
Одно дело, когда люди связаны общими смыслами и целями имеют общие взгляды на будущее. Другое — когда их объединяет только работа. В результате массового вахтового освоения через Ямал прошли миллионы людей, но остались лишь сотни тысяч, которые в новых городах создали свою уникальную идентичность.
Людей удерживали даже не финансовые и карьерные возможности, а любовь к Северу, к результатам своего труда, к людям, которых они здесь встретили.
Миграция и текучесть кадров размывает сложившуюся ямальскую идентичность и несут потенциальные риски деструктивного развития. Необходимо целенаправленно управлять социокультурным и этническим потенциалом региона. Вот тогда финансовые стимулы будут не просто ежегодными расходами бюджета, а инвестициями в будущее.