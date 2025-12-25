Капремонт ТЮЗа в Омске завершит подрядчик, построивший высотку на Левобережье

Капитальный ремонт Омского театра юного зрителя (ТЮЗ) будет завершен подрядной организацией «АРТ Ремстрой». С ней заключен контракт на сумму 294,5 млн рублей. Работы должны быть выполнены с 1 января по 31 августа 2026 года.
Изначальная стоимость лота составляла 300,1 млн рублей. На торгах подано три заявки, одна из которых была отклонена. «АРТ Ремстрой» предложил цену на 1,88% ниже начальной и выиграл конкурс. Информация опубликована на сайте Госзакупок.
В смете предусмотрено более 800 видов работ, включая демонтажные, которые не были выполнены предыдущим подрядчиком.
Напомним, что на объекте ранее работала компания «Стройцентр-Иркутск», которая начала капремонт в 2021 году, но не завершила его к запланированному сроку. За время работ стоимость контракта выросла с 432,6 млн до почти 1 млрд рублей, после чего соглашение с подрядчиком расторгли в октябре.
«АРТ Ремстрой» — омская компания, известная реализацией крупных объектов. Среди ее проектов — 18-этажная высотка на Левобережье, возведенная на месте демонтированного долгостроя на улице 70 лет Октября за 665 млн рублей, а также строительство ливневой канализации на улице Шаронова за 100 млн рублей. Фирма неоднократно участвовала в госзакупках на ремонт дорог в регионе.
