Капремонт ТЮЗа в Омске завершит подрядчик, построивший высотку на Левобережье

Напомним, что на объекте ранее работала компания «Стройцентр-Иркутск», которая начала капремонт в 2021 году, но не завершила его к запланированному сроку. За время работ стоимость контракта выросла с 432,6 млн до почти 1 млрд рублей, после чего соглашение с подрядчиком расторгли в октябре.