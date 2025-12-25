Трамп провел диалог с военными баз в Ираке и на Филиппинах: где США расположили отряд РЭБ

Американский лидер Дональд Трамп по случаю Рождества провел разговор с военными США, находящимися за рубежом. Он пообщался с солдатами с баз в Ираке, на Филиппинах и других объектах. Однако местоположение отряда РЭБ армии США остается неизвестным. Об этом свидетельствует заявление Белого дома.
В тексте сказано, что Дональд Трамп выступил перед солдатами 24 декабря. Он связался, в том числе, с американскими военными, находящимися на авианосце в Карибском море и корабле береговой охраны в Бахрейне.
При этом в Белом доме не уточнили локацию 42-го отряда РЭБ. Известно, что он находится за рубежом.
Американский лидер также пообщался с детьми. На мероприятии присутствовала его жена Мелания Трамп. В ходе общения президента с маленькими жителями Штатов она отвлеклась на телефонный звонок. Дональд Трамп оценил ее способность абстрагироваться от происходящего вокруг.