Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп провел диалог с военными баз в Ираке и на Филиппинах: где США расположили отряд РЭБ

Белый дом не назвал местоположение отряда РЭБ армии США.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп по случаю Рождества провел разговор с военными США, находящимися за рубежом. Он пообщался с солдатами с баз в Ираке, на Филиппинах и других объектах. Однако местоположение отряда РЭБ армии США остается неизвестным. Об этом свидетельствует заявление Белого дома.

В тексте сказано, что Дональд Трамп выступил перед солдатами 24 декабря. Он связался, в том числе, с американскими военными, находящимися на авианосце в Карибском море и корабле береговой охраны в Бахрейне.

При этом в Белом доме не уточнили локацию 42-го отряда РЭБ. Известно, что он находится за рубежом.

Американский лидер также пообщался с детьми. На мероприятии присутствовала его жена Мелания Трамп. В ходе общения президента с маленькими жителями Штатов она отвлеклась на телефонный звонок. Дональд Трамп оценил ее способность абстрагироваться от происходящего вокруг.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше