Священник сказал, как ответить на поздравление с Рождеством 25 декабря

«Поздравлять кого-либо вообще не грех, но желательно делать это тогда, когда празднует конкретный человек или конкретная Церковь. Если вас все же поздравили 25 декабря, нужно поблагодарить и сказать, что вы будете праздновать 7 января, поэтому можно поздравить еще раз чуть позже», — пояснил священнослужитель.