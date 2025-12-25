Священник сказал, как ответить на поздравление с Рождеством 25 декабря

Православного верующего можно поздравить с Рождеством 25 декабря, но лучше это сделать именно в тот день, когда человек отмечает праздник, сообщил в беседе с aif.ru иеромонах Феодорит (Сергей Сеньчуков).
Напомним, 25 декабря Рождество Христово празднуют католики, протестанты и часть православных церквей.
Православные церкви, сохранившие юлианский календарь, празднуют Рождество 7 января.
«Поздравлять кого-либо вообще не грех, но желательно делать это тогда, когда празднует конкретный человек или конкретная Церковь. Если вас все же поздравили 25 декабря, нужно поблагодарить и сказать, что вы будете праздновать 7 января, поэтому можно поздравить еще раз чуть позже», — пояснил священнослужитель.
