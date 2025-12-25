Курганцы стали больше пить

В Курганской области выросло потребление алкоголя на душу населения.
В Курганской области выросло потребление алкоголя на душу населения, а продажи крепких напитков увеличивались несколько лет подряд. Такие данные озвучили на заседании Центра мониторинга законодательства и правоприменения при областной думе.
«В Курганской области в 2022—2024 годах росли продажи крепких алкогольных напитков: в 2022 году — 461 169,2 дкл., в 2023 — 479 076,34 дкл., в 2024 — 516 331,68 дкл. Также росло и потребление алкоголя в перерасчете на душу населения — с 6,04 до 6,83 литров чистого спирта», — отмечалось на заседании Центра.
Участники заседания отметили, что рост потребления алкогольной продукции неизбежно приводит к росту правонарушений и преступлений, которые совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Они обсуждали исполнение законов, регулирующих оборот алкогольной продукции в регионе. Количество торговых объектов, где продается алкоголь, ежегодно росло и достигло 1248 единиц на октябрь 2025 года. По инициативе губернатора Вадима Шумкова с 1 марта 2026 года будет сокращено время продажи алкоголя и установлены праздничные дни с полным запретом торговли.
Ранее, в первом квартале 2025 года, в Курганской области было отмечено снижение продажи алкоголя на душу населения. Жители региона, по данным Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками, тогда купили 1,48 литра чистого спирта на человека, что на 7% меньше, чем год назад.