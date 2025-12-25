Курганцы стали больше пить

Участники заседания отметили, что рост потребления алкогольной продукции неизбежно приводит к росту правонарушений и преступлений, которые совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Они обсуждали исполнение законов, регулирующих оборот алкогольной продукции в регионе. Количество торговых объектов, где продается алкоголь, ежегодно росло и достигло 1248 единиц на октябрь 2025 года. По инициативе губернатора Вадима Шумкова с 1 марта 2026 года будет сокращено время продажи алкоголя и установлены праздничные дни с полным запретом торговли.