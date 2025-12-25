Один из самых холодных дней за год ждет свердловчан

В четверг 25 декабря в регионе ожидаются одни из самых сильных морозов в году. На севере Свердловской области ожидаются значения ниже −40, в то время как в центре и южнее будет около −25 градусов. Такой прогноз дает синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».