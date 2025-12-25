Ричмонд
Один из самых холодных дней за год ждет свердловчан

В четверг 25 декабря в регионе ожидаются одни из самых сильных морозов в году. На севере Свердловской области ожидаются значения ниже −40, в то время как в центре и южнее будет около −25 градусов. Такой прогноз дает синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Мороз отступит к выходным.

«В четверг ядро высотного холода смещается со стороны Пермского края через юго-запад Свердловской области и север Челябинской области в сторону Зауралья. Однако погоду здесь определяет гребень повышенного атмосферного давления, сформированный в арктической воздушной массе», — говорится в прогнозе.

В Екатеринбурге 25 декабря будет переменная облачность без осадков. Днем столбики термометров покажут −25, в то время как ночью они опустятся до −28 градусов. Порывы ветра до семи метров в секунду.

Сразу после похолодания начнется потепление. Уже на последних выходных в этом году температура будет около −12 градусов.