Почти треть офисных сотрудников отказываются работать после 15 декабря

Что касается самих сотрудников, только 21% опрошенных готовы работать вплоть до 31 декабря. Как пояснила директор по коммуникациям «Альфа Технологии» Ирина Горшкова, в эту категорию часто входят работники финансовых и HR-департаментов, специалисты по поставкам, а также самозанятые и представители сферы услуг. При этом около трети (29%) респондентов начинают откладывать дела на новый год уже с 15 декабря.