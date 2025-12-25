Почти треть офисных сотрудников отказываются работать после 15 декабря

До Нового года готовы работать только 21% сотрудников.
Около трети компаний начинают откладывать решение вопросов на следующий год уже с середины декабря, о готовности работать вплоть до 31 декабря заявляют лишь 21% работников. Такие данные следуют из совместного исследования сервисов «Авито Работа» и «Альфа Технологии».
Согласно результатам опроса, в котором приняли участие более 3 тысяч респондентов, 29% компаний с 15 декабря предлагают партнёрам вернуться к обсуждению проектов уже в новом году или сами получают такие предложения. Ещё 22% респондентов указали в качестве такой границы 25 декабря, а 14% — 20 и 30 декабря соответственно. Данные опроса приводит РБК.
Что касается самих сотрудников, только 21% опрошенных готовы работать вплоть до 31 декабря. Как пояснила директор по коммуникациям «Альфа Технологии» Ирина Горшкова, в эту категорию часто входят работники финансовых и HR-департаментов, специалисты по поставкам, а также самозанятые и представители сферы услуг. При этом около трети (29%) респондентов начинают откладывать дела на новый год уже с 15 декабря.
«Многие компании сталкиваются с пиком нагрузок в преддверии Нового года. В начале декабря число вакансий, подразумевающих работу в праздники, выросло более чем в 2,5 раза», — отметил директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов. По его словам, дополнительная нагрузка традиционно наблюдается в сферах праздничной анимации, логистики и обслуживания.