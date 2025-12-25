Ричмонд
Роспотребнадзор отреагировал на идею маркировать конфеты с алкоголем: будет ли стоять пометка

Роспотребнадзор поддержал идею маркировать конфеты с алкоголем на маркетплейсах.

Источник: Комсомольская правда

В России могут начать маркировать кондитерские изделия с алкоголем пометой «для лиц 18+» на маркетплейсах. Роспотребнадзор положительно оценил это предложение. Так пишет РИА Новости, ссылаясь на соответствующий документ.

Инициатива поступила в ведомство с целью предостережения детей от покупки продукции с алкоголем. Авторы идеи напомнили, что спиртное вредит здоровью.

«Считаем, что в местах реализации, включая маркетплейсы, до сведения потребителя должна быть доведена полная и достоверная информация о реализуемой пищевой продукции, содержащей в своем составе алкоголь, в том числе указывать на маркировке продукции дополнительную информацию “для лиц 18+ и старше”, — говорится в тексте документа.

Россиян также призвали к бдительности в преддверие праздников. Мошенники начали рассылать гражданам письма с якобы «новогодними сюрпризами».