Роспотребнадзор отреагировал на идею маркировать конфеты с алкоголем: будет ли стоять пометка

В России могут начать маркировать кондитерские изделия с алкоголем пометой «для лиц 18+» на маркетплейсах. Роспотребнадзор положительно оценил это предложение. Так пишет РИА Новости, ссылаясь на соответствующий документ.
Инициатива поступила в ведомство с целью предостережения детей от покупки продукции с алкоголем. Авторы идеи напомнили, что спиртное вредит здоровью.
«Считаем, что в местах реализации, включая маркетплейсы, до сведения потребителя должна быть доведена полная и достоверная информация о реализуемой пищевой продукции, содержащей в своем составе алкоголь, в том числе указывать на маркировке продукции дополнительную информацию “для лиц 18+ и старше”, — говорится в тексте документа.
Россиян также призвали к бдительности в преддверие праздников. Мошенники начали рассылать гражданам письма с якобы «новогодними сюрпризами».