Биограф: Ванга четко назвала главную причину проблем в будущем

Ванга верила во внеземной разум и в то, что человечество встретиться с ним, сообщила aif.ru писатель и биограф болгарской прорицательницы Виктория Балашова.
«В последние годы жизни Ванга была уверена в том, что существует внеземной разум и мы в итоге встретимся с внеземной цивилизацией», — сказала собеседница издания.
Также Балашова, отвечая на вопрос, о какой возможной опасности предупреждала провидица мир, отметила: «Ванга считала, что люди сами создают себе сложности. А в глобальном масштабе войны, жажда наживы денег только усугубляют общую ситуацию».
Как сообщалось, британский таблоид Daily Express опубликовал материал, в котором указал, что Ванга предсказала миру на ближайшее время, приведя цитату прорицательницы: «Наше общество достигнет той точки, когда оно поймет, что зашло слишком далеко».