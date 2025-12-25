В Омске отказались от масштабных фейерверков в новогоднюю ночь

В Омске в этом году не будет традиционного новогоднего фейерверка. Запуск пиротехники в ночь с 31 декабря на 1 января отменен, как и в других регионах России, включая Екатеринбург, Иркутск, Красноярск и Новосибирск.
Ранее пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева подтвердила, что массовых праздничных салютов в городе не будет. В Краснодарском крае ограничения уже введены: в Новороссийске запрет действует с 29 декабря по 11 января, в Анапе жителей также просят воздержаться от использования пиротехники.
Последний раз в Омске фейерверки запускали на День города в 2023 году — тогда салюты были организованы на трех площадках. С тех пор крупные пиротехнические шоу по случаю Дня Победы, Дня молодежи и других праздников не проводятся. Губернатор Виталий Хоценко ранее заявил, что салюты вернутся только после завершения специальной военной операции и возвращения всех бойцов домой.
