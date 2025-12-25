Ким Чен Ын назвал угрозой план Сеула по строительству атомной субмарины

«Товарищ Ким Чен Ын отметил, что план Республики Корея по разработке атомной подлодки, согласованный недавно с Вашингтоном по просьбе Сеула, повлечёт за собой дальнейшую нестабильность на Корейском полуострове, и что мы считаем этот шаг наступательным, серьёзно нарушающим безопасность и морской суверенитет нашего государства, и угрозой безопасности, на которую необходимо реагировать», — сообщает ЦТАК.