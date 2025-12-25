Ким Чен Ын назвал угрозой план Сеула по строительству атомной субмарины

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что инициатива Южной Кореи по строительству подлодки с атомной силовой установкой станет причиной нестабильности на Корейском полуострове.
«Товарищ Ким Чен Ын отметил, что план Республики Корея по разработке атомной подлодки, согласованный недавно с Вашингтоном по просьбе Сеула, повлечёт за собой дальнейшую нестабильность на Корейском полуострове, и что мы считаем этот шаг наступательным, серьёзно нарушающим безопасность и морской суверенитет нашего государства, и угрозой безопасности, на которую необходимо реагировать», — сообщает ЦТАК.
Ким Чен Ын, говоря о неспокойной обстановке в мире, подчеркнул, что Пхеньян сделал правильный выбор «по укреплению обороноспособности».
Напомним, Ким Чен Ын посетил место строительства атомной подводной лодки и изучил планы, касающиеся разработки секретного подводного оружия.
В октябре президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что разрешил Южной Корее построить атомную подлодку в штате Филадельфия. Соглашение между Вашингтоном и Сеулом запрещает Южной Корее обогащать уран. Позже стало известно, что Республика Корея хочет построить такую субмарину на своей территории.
Ранее сообщалось, что КНДР осуществила испытания нового типа зенитных ракет высокой дальности.