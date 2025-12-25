В России предложили способ снизить риск галлюцинаций у нейросетей

Для этого ученые специальным образом дообучили генеративную нейросеть быть эффективным инструментом построения графа знаний, и делать это не за один шаг, а многошагово. «Такой подход позволяет снизить требования к аппаратному обеспечению и ускорить процесс. При оригинальном подходе для эффективного построения графа знаний часто требовались огромные языковые модели (до около 32 млрд параметров). Наш подход уменьшил размер до около 600 млн параметров за счет дообучения и многошаговой архитектуры, сохранив или даже повысив качество по сравнению с традиционными решениями», — приводит пресс-служба слова исследователя.