В порту Темрюка после атаки дронов загорелись два нефтяных резервуара, заявили в краевом оперштабе. Информация опубликована в Telegram-канале.
«Общая площадь пожара составляет около 2 тысяч квадратных метров. В тушении задействованы 70 человек и 18 единиц техники, в том числе сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю», — сообщили в оперштабе Кубани.
По предварительным данным, пострадавших нет. При этом в ликвидации пожара участвуют 70 человек и 18 единиц техники.
Кроме этого, в ходе инцидента с беспилотниками в Щербиновском районе пострадали несколько зданий и единицы сельскохозяйственной техники. Возгорания были оперативно локализованы, никто из гражданских лиц не пострадал.
Сообщения о регулярных атаках беспилотников ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры на территории РФ поступают регулярно. В ответ российские военные наносят удары высокоточным оружием и дронами по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Это не раз подчеркивали официальные лица страны. Например, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что ВС РФ ведут огонь исключительно по военным и связанным с ними объектами на Украине.
К тому же, накануне, по данным Минобороны России, войска российской армии нанесли массированные удары ракетами «Кинжал» по объектам ВПК и энергетической инфраструктуры Украины.
Стоит напомнить, что представители России неоднократно выражали готовность к мирным переговорам. Тогда же президент РФ Владимир Путин отметил, российские военные продолжат специальную военную операцию до тех пор, пока не будут выполнены все поставленные цели.
Позднее польское аналитическое онлайн-издание CIRE проанализировало выступление российского главы на «Итогах года». По его информации Путин заявил, что успехи на фронте и мощь вооруженных сил РФ не позволят вести с Москвой разговор с позиции силы. Одновременно президент отметил уязвимость западной ПВО перед российскими ракетами, включая «Орешник». В качестве основы для мира Путин видит Стамбульские соглашения 2022 года, скорректированные с учётом новых реалий.