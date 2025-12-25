Названы идеальные вина для просмотра новогодних фильмов

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Для просмотра фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» лучше всего подходит игристое с легкой сладостью, которое создаст ностальгическую атмосферу советского Нового года, а вот для американской кинокартины «Отпуск по обмену» можно выбрать риоху, поделился советами с РИА Новости сомелье виноторговой компании Fort Денис Юрченко.
«Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975). Если хотите попасть точно в настроение фильма, выберите игристое с легкой сладостью. Дозаж (содержание сахара) производители указывают на этикетке или контрэтикетке — ориентируйтесь на диапазон 8−10 грамм на литр. Такое вино создаст ностальгический флер советского Нового года, когда именно полусухие игристые были праздничным символом. Оно намного мягче классического брюта и звучит по-домашнему — подходящий фон для главной новогодней истории", — рассказал Юрченко.
Эксперт поделился, что для просмотра фильмов из серии «Елки» лучше всего выбирать отечественные игристые или белые, так как картины ассоциируются с современной российской новогодней культурой. «Я бы посоветовал игристые demi-sec (полусладкие — ред.) или брют со слегка повышенным дозажем. Они мягче, теплее и отзываются во вкусе теми самыми “полусухими” советских застолий, но при этом остаются актуальными и свежими», — отметил он.
По словам Юрченко, для другого фильма, «Чародеи» (1982), лучше всего подходит «Блан-де-нуар» из винограда сорта пино нуар. Такое вино тонкое и чуть искристое в аромате, оно отражает настроение фильма, где волшебство живет рядом с бытовой суетой. Оно лучше раскрывается свежим, поэтому стоит искать молодое вино. Оптимальная температура подачи составляет около 10 , если напиток слишком холодный — аромат потеряется.
В то же время для кинокартины «Плохой Санта» (2003, США) лучшим выбором станет классическое бордо, указывает сомелье. Так как такое вино выдержанное, с выраженными танинами (природные вещества, добавляющие глубину во вкусе напитка), его стоит пить неспешно. Подавать лучше слегка охлажденным, чтобы танины становились мягче, а аромат ягод и древесные ноты раскрывались полностью.
«Отпуск по обмену» (2006, США). Один из ярких моментов фильма — кадр, где главная героиня пьет риоху прямо из бутылки. В этом случае можно не спорить с персонажем — такое вино отлично подойдет и для новогоднего застолья. Риоха — это испанское красное вино из северного региона Ла-Риоха, чаще всего из сорта темпранильо. Оно бывает разных стилей — молодую риоху можно сочетать с легкими закусками или фруктами, а более выдержанную — с мясными блюдами и сырами", — объясняет Юрченко.
Вместе с тем, фильм «Четыре Рождества» (2008, США) хорошо сочетается с красным бургундским вином четырехлетней выдержки, оно идеально повторяет атмосферу фильма, рассказывает эксперт. Причем танины и кислотность, которые могли бы быть резкими в молодом вине, становятся после выдержки мягче, а вкус приятнее. Вину нужно дать «подышать» пару минут после наливания, так раскроются ароматы и появится глубина.
А вот кинокартину «Реальная любовь» (2003, Великобритания) можно смотреть с шампанским. По словам сомелье, вариант с яркой фруктовой ноткой, хорошей кислотностью и легкой текстурой создаст ту же атмосферу праздника, что и в фильме. При этом не стоит бояться пробовать вина от небольших производителей: их продукция часто не уступает по качеству известным маркам, а цена намного ниже.