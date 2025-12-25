Названы идеальные вина для просмотра новогодних фильмов

«Отпуск по обмену» (2006, США). Один из ярких моментов фильма — кадр, где главная героиня пьет риоху прямо из бутылки. В этом случае можно не спорить с персонажем — такое вино отлично подойдет и для новогоднего застолья. Риоха — это испанское красное вино из северного региона Ла-Риоха, чаще всего из сорта темпранильо. Оно бывает разных стилей — молодую риоху можно сочетать с легкими закусками или фруктами, а более выдержанную — с мясными блюдами и сырами", — объясняет Юрченко.