Лариса Долина не торопится съезжать с проданной Лурье квартиры: о чем попросила звезда новую хозяйку

Певица Лариса Долина просила разрешить ей пожить ещё несколько месяцев в квартире в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье. Об этом РИА Новости сообщила адвокат Светлана Свириденко.
«Долина просила предоставить ей возможность проживания в квартире еще несколько месяцев», — отметила собеседница агентства.
Артистка объяснила это нехваткой времени, чтобы собрать свои вещи.
Напомним, прошлым летом артистка стала жертвой мошенников. Она продала элитную квартиру в Москве, а деньги передала преступникам, которые вывели их на Украину. Позже, как установил Верховный суд, аферисты воспользовались особенностями ее образа мышления и личностными чертами.
Тем не менее, после этого Долиной через суд удалось вернуть квартиру себе. Но деньги покупательнице она возвращать не стала. Суд нескольких инстанций вставал на сторону звезды. И уже к середине декабря этого года дело дошло до Верховного суда.
16 декабря, прошло заседание по делу певицы Ларисы Долиной. Верховный суд по итогам слушания отменил все решения нижестоящих инстанций о возвращении артистке квартиры в центре Москвы. Недвижимость окончательно перейдет покупательнице Полине Лурье.
Кроме того, Верховный суд Российской Федерации признал, что суды нижестоящих инстанций грубо нарушили права гражданки Полины Лурье, отобрав у неё квартиру по иску певицы Ларисы Долиной и не выплатив за неё компенсацию.
После этого председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев отметил, что претензии к судебной системе есть, конечно. Но это решение суда очень важное для всех, в том числе, для простых людей. Создан прецедент того, что во имя справедливости прежние решения могут пересматриваться. И деньги будут возвращаться, и квартиры.
В этих условиях, кандидат юридических наук, топ-юрист рынка недвижимости и автор серии книг «Сделки с недвижимостью» Вадим Шабалин перечислил правила, которые помогут не остаться без жилья и денег при покупке квартиры у пенсионеров.
Певица между тем вновь собирает залы. Лариса Долина дала первый сольный концерт после вердикта Верховного суда по квартирному спору. Выступление проходило в баре в центре Москвы. Она также появится на телевидении на новогодних праздниках. Певица выступит на главных концертах страны.
25 декабря в 16.00 суд в Москве проведет заседание по делу о ее принудительном выселении певицы.