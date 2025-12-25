Лариса Долина не торопится съезжать с проданной Лурье квартиры: о чем попросила звезда новую хозяйку

После этого председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев отметил, что претензии к судебной системе есть, конечно. Но это решение суда очень важное для всех, в том числе, для простых людей. Создан прецедент того, что во имя справедливости прежние решения могут пересматриваться. И деньги будут возвращаться, и квартиры.