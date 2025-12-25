Трамп прибыл на мероприятие по случаю Рождества с синяками: их неудачно замаскировали

Американский лидер Дональд Трамп встретил Рождество в своем имении во Флориде. Он провел ряд мероприятий в преддверие праздника. В ходе выступлений президента на его запястьях заметили синяки. Их попытались замаскировать, но вышло неудачно.
Можно предположить, что синяки на руках замазаны тональным кремом. Из-за этого на правом запястье Дональда Трампа образовалось заметное красное пятно.
Кроме того, можно разглядеть такой же синяк на левой руке президента. Его тоже попытались скрыть косметическими средствами.
Дональд Трамп 24 декабря обратился к военным США, находящимся за рубежом. Он пообщался с солдатами с баз в Ираке, на Филиппинах и других объектах. При этом в Белом доме скрыли местоположение отряда РЭБ армии США.