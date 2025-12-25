В ГД предложили замораживать выплаты по ипотеке для срочников с ребенком

В документе отмечается, что на время ипотечных каникул исполнение обязательств по внесению ежемесячных платежей подлежит приостановлению, штрафы, пени и неустойки не начисляются, кредитная организация лишается права требовать досрочного возврата суммы кредита и изменять условия договора в сторону ухудшения для заемщика, а срок кредитного договора подлежит продлению не менее чем на срок каникул, что позволит избежать резкого увеличения размера платежа в дальнейшем.