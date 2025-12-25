«Тюльпан» ликвидировал командный пункт ВСУ в бункере в Гуляйполе

Российские военнослужащие уничтожили командный пункт Вооружённых сил Украины в бункере в городской застройке Гуляйполя Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что удар нанесли военные российской группировки войск «Восток». Они использовали самоходный миномёт «Тюльпан».
«Расчёт самоходного тяжёлого миномёта 2С4 “Тюльпан” группировки “Восток” уничтожил бетонные заглублённые укрепления ВСУ в городской застройке Гуляйполя Запорожской области», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что украинский объект выявили разведчики. Расчёт оперативно выдвинулся в район выполнения задачи и нанёс серию точных выстрелов. Ликвидированы украинские бункер и подвальные помещения.
В ведомстве подчеркнули, что удар нарушил координацию украинских подразделений, а также способствовал продвижению штурмовиков РФ.
Напомним, в Минобороны РФ рассказали, что город Гуляйполе, подъездные пути к нему и прилегающие территории полностью находятся под огневым контролем артиллерии и подразделений беспилотных систем группировки «Восток».
Ранее сообщалось, что военнослужащие российской группировки войск «Восток» нанесли удары по позициям Вооружённых сил Украины в районе города Гуляйполе Запорожской области.