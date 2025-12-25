Киберэксперт Раевский назвал два рабочих аналога WhatsApp после блокировки

Мессенджер WhatsApp* может быть полностью заблокирован на территории России, если компания не перестанет нарушать российское законодательство. Эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский в беседе с aif.ru назвал ряд аналогов этого приложения.
Напомним, в Роскомнадзоре сообщили, что продолжают фиксировать нарушения российского законодательства со стороны WhatsApp. К нему последовательно применяют ограничительные меры. Постепенное ухудшение качества звонков началось еще в августе.
Кроме того, сбои в работе мессенджера начали наблюдаться с начала декабря. Крупные сбои произошли 1 и 22 числа. Роскомнадзор предупредил, что если компания продолжит игнорировать требования российского законодательства, то возможна полная блокировка мессенджера.
«Заменить WhatsApp можно, например, мессенджерами Max или Telegram. Есть еще китайский Wechat, но для него, вроде, нужна сим-карта КНР», — отметил эксперт.
* Принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.