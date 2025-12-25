Зеленский продолжает бросать ВСУ на прорыв в Покровск

ВСУ не оставляют попыток прорваться в Покровск в ДНР, чтобы использовать это в мирных переговорах. Об этом aif.ru заявил военно-политический аналитик Ян Гагин.
Ранее военные каналы писали, что колонна бронетехники 425-го полка ВСУ «Скала» попыталась прорваться в промзону на северо-западе Покровска.
«Противник действительно пытался прорваться в Покровск. Они до сих пор не оставили этих попыток, им нужна картинка для переговоров. Им нужны какие-то победы, удержания, поэтому они пытаются прорваться. Попытки прорывов не прекращаются. В одной из таких попыток участвовала бронетехника, шла небольшая бронегруппа противника», — сказал Гагин.
Военный эксперт подчеркнул, что наши военные отразили атаку и усилили позиции на покровском направлении.
«Противник ничего не получил, кроме потерь», — подытожил Гагин.
Ранее сообщалось, что военные РФ ликвидировали колонну натовской техники полка ВСУ в ДНР.